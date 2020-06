Cristiano Ronaldo e una partita decisamente opaca. Da Sky arriva un voto che fa sobbalzare Del Piero: un 6 pieno. "Alla nostra epoca se sbagliavi un rigore e finiva 0-0 qual era il voto in pagella Paolo?”. E Condò risponde dallo studio: “5”. E Del Piero: “Ah ok”.



IL VOTO - "Io non darei 5 a Cristiano per il rigore sbagliato, ma secondo me non è una partita sufficiente. Da 5.5. Ha fatto un errore che ha un suo peso. Non per il futuro della Juve, fortunatamente, ma ha un suo peso".