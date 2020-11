La Juventus ha battuto 4-1 il Ferencvaros alla Puskas Arena di Budapest, nella terza giornata della Champions League 2020-21, piazzandosi così a quota 6 nel gruppo G alle spalle del Barcellona a punteggio pieno. Questo è stato il commento "a caldo" di Alessandro Del Piero negli studi Sky Sport: "Davanti hanno fatto bene, soprattutto Morata con un gol molto bello di prima intenzione. Ronaldo invece un po'giù, non molto lucido, in difficoltà. Dietro bene ma il Ferencvaros ha messo la partita in discesa libera per la Juve".