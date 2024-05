Al termine della partita traha condiviso le sue impressioni sulla vittoria e il passaggio in finale, prima di iniziare un'intervista con Alex. Tuttavia, ha voluto fare una nota sul look di Del Piero, ex capitano della Juve, commentando scherzosamente: "Ogni volta che ti vedo, hai sempre un bel vestito, un po' pazzo ma bello". Del Piero, che indossava un completo nero con strisce verticali bianche, ha prontamente riso di cuore. Un momento divertente dopo una partita carica di tensioni e controversie.