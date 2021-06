Alessandro Del Piero, intervenuto a Sky Tg24, ha parlato della sfida di questa sera tra Italia e Austria e del percorso degli Azzurri fin qui: "l'Italia arriva a questa partita in maniera perfetta. Ct e staff hanno fatto un grande lavoro e i giocatori sono cresciuti insieme. Gli avversari ci temono perché vedono il gioco corale"

MANCINI - "Ci ha creduto dall'inizio, quando ha cominciato questo percorso. Ha introdotto un approccio offensivo e possesso palla"

2006 - "Ci sono delle somiglianze: unione tra giocatori e staff, entusiasmo, sacrificio di tutti; nel 2006 avevamo tutti molta esperienza"

PERCORSO - "Non sarà facile con l'Austria ma ci sono le qualità per andare avanti. Che sia Belgio o Portogallo, se dovessimo passare affronteremo una delle grandi del torneo".