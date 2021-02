Alessandro Del Piero ha commentato la sfida tra Porto e Juve dagli studi di Sky: "Sarà una sfida complessa, il Porto non ha mai preso gol in casa, ma si gioca su 180'. Vorrei giocarle anche io, come Pirlo. Tutte le volte ci penso. Adesso non essendoci più tu (riferito a Costacurta) e tutti quei difensori che potevano menare come assassini sarebbe più facile giocare. I giovani? Dipende di chi parliamo. La Juve ha preso Chiesa e Kulusevski, che sono giovani ma hanno fatto tremendamente bene. Hanno mostrato le qualità e le potenzialità di ciò che stanno già facendo. Ieri abbiamo visto il Barcellona con 4 under 20, il Psg che l'ha vinta con 4 gol di uno di 22 anni, Mbappé (tripletta), e l'altro uno che è un 2000, Kean. In contemporanea con la Juve gioca il Dortmund che ha come stella Haaland. Siamo in mano ai giovani. Oggi c'è la tendenza, sono forse più preparati o c'è più disponibilità delle squadre e la Juve è stata chiara. Ha puntato su giovani con basso rischio, il Barça con Pedri rischia di più".