Un'altra giornata bianconera. Alessandro Del Piero sta facendo scorpacciata di Juventus in questi giorni: dopo essere stato a Vinovo e poi ospite d'onore di Juve-Bologna, con tanto di acclamazione meravigliosa del suo pubblico, l'ex capitano bianconero è rientrato al suo vecchio centro sportivo, dove oggi si chiudeva l'esperienza della Juventus Academy di Los Angeles, gestita proprio dal Dieci.



UNA GIORNATA DIVERSA - Protagonista anche Dorothea, figlia di Del Piero e della moglie Sonia Amoruso: nei video pubblicati da Alex la si nota infatti con il dieci sulle spalle e un destro niente male, che supera il portiere da calcio di rigore. Ancora tanto bianconero per il vecchio capitano, che fa sognare sempre di più i propri tifosi: qualcuno vorrebbe rivederlo anche per Juventus-Fiorentina. E c'è chi va oltre: se stesse facendo le prove generali per un ingresso in società?



UN'ALTRA ACCOGLIENZA - Di sicuro, rivederlo dopo 10 anni all'Allianz Stadium ha fatto un certo effetto: il tributo è stato di un affetto unico e Ale sa di avere per sempre i tifosi dalla propria parte. Allo stesso modo, sa che non basterà. Non si vocifera di nessun incontro con il presidente Agnelli, all'accoglienza c'è stato certamente Maurizio Arrivabene e verosimilmente avrà rivisto un vecchio amico come Pavel Nedved. Se saranno rose, troveranno il modo di fiorire. Prima o poi.