Alex, intervistato alla Radio della Lega Serie A, ha parlato così della Juventus."Se si pensa all'ultimo mese e mezzo, sicuramente c'è sconforto, ma se la Juve riuscisse a vincere la Coppa Italia si parlerebbe con meno delusione di questa stagione".- "Il mondo Juve ha avuto molti problemi negli ultimi anni sia dentro che fuori dal campo. L'anno scorso ho lodato il lavoro di Allegri e dei giocatori perché penso che abbiano fatto un mezzo miracolo riuscendo a rimanere concentrati e finire bene una stagione che era stata contornata da diverse situazioni a livello societario. Il prodotto finale è sempre composto da società, allenatore, giocatori e tifosi e lo scorso anno sono stati tutti bravissimi"."Quest'anno si possono aprire scenari diversi, bisogna aspettare. Se la società ha deciso di continuare a lavorare con il Mister è perchè ci crede. Non ci si può limitare a valutare e prendere in considerazione una cosa specifica, va valutata la stagione nel suo complesso a partire dall'inizio del campionato quando la Juventus era in lotta per lo scudetto".