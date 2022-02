Alessandro Del Piero, a Sky Sport, parla così di Villarreal-Juve: "Allegri si valuta in questi 180 minuti? Assolutamente sì. Allegri ha iniziato un percorso, l'ha anche ribadito, non è terminato con Zakaria e Vlahovic, ma si è completato. Oggi la Juve è invidiabile, prima doveva riappropriarsi della Juve secondo le sue idee, dando un certo tipo di struttura. Cerca di andare oltre. Abbiamo visto una Juve diversa, poi un po' di calo. Ma la Juve non deve fermarsi a questi ottavi come mentalità, poi il campo ce li darà. I calcoli si fanno sulle due partite".