Le parole dia Sky Sport:CHIESA - “E’ rientrato da un po’, credo sia scelta tecnica. Quando si rientra da un infortunio così, più lungo dei tempi del crociato, credo sia da parte di Allegri una scelta più tecnica che di condizione-. C’è, secondo me, un pensiero particolare. Lui determina le partite, credo che nei pensieri di Max ci possa essere di non rischiarlo troppo. Ha preferito partire con una squadra più compatta, contro il Friburgo che segna in trasferta”.MIRETTI – “Ha fatto bene, poi ha perso un po’ le rotazioni. Gioca bene di prima, va in profondità, Di Maria potrebbe ricevere tanti palloni da lui e potrebbe essere una chiave per creare tanto. La Juve non ha fatto sfracelli, Miretti è uno che l’anno scorso è stato una conferma, per qualità e personalità e Allegri lo ha ancora voluto con lui invece di mandarlo in giro”.POGBA - "Se c'è una regola va rispettata, non c'entra come ti chiami. Sarebbe interessante capire il perché, può essere una chiave interessante e quanto ritardo ha avuto? La sua situazione e quella della Juve di tutto avevano bisogno tranne che di questo. Può anche essere che sia un messaggio che l'allenatore vuole dare alla squadra, si va dritti con queste regole".