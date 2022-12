E' arrivata come un raggio di sole in mezzo ad una tempesta la notizia di un possibile ritorno in bianconero di Alessandro Del Piero. Il terremoto che si è scatenato in casa Juve dopo le dimissioni dell'intero cda, Agnelli compreso, hanno infatti generato un clima di sconforto e timore in tutto l'ambiente, che ora si interroga su cosa accadrà da qui in avanti. Alcuni nomi di quelli che potrebbero entrare a far parte della dirigenza della Continassa sono già saltati fuori, tra i quali ne spunta uno che esaudirebbe i sogni dell'intero popolo juventino. Stiamo parlando inevitabilmente di Alessandro, scelto da Ferrero per ricoprire il ruolo di vice presidente del club nella tarda notte di ieri. Questo ha inevitabilmente 'scatenato' la gioia dei tifosi bianconeri, che sui social hanno iniziato ad elettrizzarsi appena appresa la notizia del 'sogno che potrebbe diventare realtà'. Ecco nellaseguente alcuni commenti.