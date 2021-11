L'ex capitano bianconero Alexè intervenuto negli studi di Sky Sport nel pre-partita di. "Si tratta di un match che potrebbe servire per guarire, o almeno per sistemare lain maniera definitiva. Poi ci sono problemi profondi che hanno bisogno di più continuità", le sue dichiarazioni. "In Champions si è vista aggressività, una squadra in campo senza paura, con attenzione, in grado di approfittare delle situazioni, ma il momento globale ha bisogno di maggiore continuità di risultati. La Juve ci era riuscita, ma gli ultimi cinque giorni l'hanno ributtata in una situazione complicata". E ancora: "Negli ultimi tre anni la Juve ha avviato un processo di modernizzazione che non sempre porta a ottenere il massimo: sono stati cambiati tre allenatori in tre anni e tre direttori sportivi, con alcuni problemi che la società ha avuto nel periodo del Covid".