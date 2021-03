Non ha parlato nessun giocatore all'intervallo di Juventus-Porto (risultato dopo i primi 45' 0-1) ma ci ha pensato Alessandro Del Piero, negli studi di Sky Sport, a esprimere parecchie considerazioni: ​"La Juve era partita bene a livello di attenzione e grinta, l'occasione di Morata ne è la dimostrazione. Deve sfruttare molto le fasce perché il Porto condensa la difesa nelle zone centrali. La partita è molto aperta e chi sarà più concreto la porterà a casa. Il rigore? Per quelle che sono le regole di oggi, purtroppo, questo è rigore: Demiral va per l'anticipo e l'attaccante mette la gamba davanti. La Juve è andata in svantaggio 7 volte su 17 partite casalinghe in stagione? Ormai non rappresenta una curiosità, ma è un dato di fatto importante che va sicuramente imparato. Certo, il fattore campo ormai conta relativamente e di solito i tifosi in casa di aiutano a tenere su l'attenzione, ma la squadra di Pirlo deve sistemare l'attenzione in difesa. Alcune situazioni sono accettabili, altre meno. Ora questo dato sta diventando inaccettabile!"