Alessandro, storico capitano e numero 10 della Juventus, ha parlato ai microfoni di SkySport dopo la gara pareggiata per 0-0 della Juventus contro la Roma. Le sue parole:"La Juve come il Milan è la più giustificata perché ha cambiato tanto, cambiato allenatore arriva da un momento particolare. Avere già 7 punti in classifica ci sta, vuole dire che hai già fatto bene anche di altre. Servirà un’evoluzione per far sì che la Juve giochi come vuole Motta".