Le parole dia Sky Sport:INTER-JUVE - Sì si è vista la differenza tra una squadra matura in tutto, unita in tutto. La Juve ha l’esigenza di segnare quando capita l’occasione, essere super concreta se vuole vincere. Altre partite riuscirà a fare bene perché fisicamente è una squadra forte, si difende bene e ha qualità davanti. Negli scontri diretti serve qualcosa in più. I migliori? Szczesny e dico Bremer che si è riscattato durante la partita. Anche Danilo bene. Questo è sintomatico: due difensori e il portiere.YILDIZ e NON CHIESA - Credo che Allegri voglia gente super pronta fisicamente. A me dispiace in modo particolare, credo si sia visto in attacco un attimo di difficoltà. Ha allargato le braccia a dire: siamo solo io e Vlahovic qua davanti. Per i giocatori scelti è ovvio ci sia difficoltà ad accompagnare l’attacco, ma la caratteristica della Juve è difendersi bene non è una sorpresa. La Juve fa più fatica a girar palla in maniera veloce. Allegri ha scelto la compattezza, questa è la realtà.