. Ale è Alessandro Del Piero. Claudio, Claudio Marchisio. Due nomi che solo a pronunciarli, insieme, mettono i brividi. Loro sono e saranno la Juve, pezzi di un bianconero che non c'è più e che dovrà essere raccolto dai loro eredi. Bandiere inimitabili, cuori che battono solo per due colori. La Juve, in un'immagine.