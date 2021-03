Cristiano Ronaldo? Non è un problema. A parlare è Alessandro Del Piero a ESPN: "Non puoi vedere Cristiano Ronaldo come un problema. L'hai preso tre anni fa, ora bisogna continuare con lui. E' il migliore al mondo con Messi, poi qualche ragazzo giovane che li sta raggiungendo come Mbappé e Haaland. O anche Neymar. Lui è un grande giocatore, ma io vi chiedo: perché deve segnare Cristiano Ronaldo per vincere le partite, in campionato o in Champions League? Anzi, in Champions la Juve dimostra di essere pure peggio. Con Ronaldo è arrivata massimo ai quarti. Vuol dire che devi costruire una squadra per lui".