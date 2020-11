15









46 anni di Alessandro Del Piero, 46 anni di juventinità allo stato puro. Oggi è il compleanno di una leggenda della Juventus, che ha fatto battere i cuori dei tifosi con la sua classe, con i suoi gol, con i suoi tiri ad effetto che presto sarebbero stati rinominati ‘tiri alla Del Piero’. Un simbolo non solo per il mondo bianconero, ma per tutto il calcio internazionale, un giocatore immagine capace di ricevere una standing ovation in un tempio come il Santiago Bernabeu. Nel giorno del suo compleanno vogliamo ripercorrere la sua carriera, dai dolci momenti che Alex e tutta la Juve portano gelosamente nel cuore passando anche per quelli meno felici, perché la storia di un grandissimo campione come Pinturicchio è composta anche da questi, e fortunatamente sono pochi.



