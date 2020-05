Alessandroha voluto ricordare l'anniversario dell'ultimo trionfo della Juventus in Champions League. "Ci sono date memoriali - scrive l'ex Capitano bianconero su Instagram - Per me il 22 maggio lo è per questo". L'immagine, ovviamente, è Del Piero che solleva la coppa dalle grandi orecchie, vinta nel '96 ai rigori contro l'Ajax.