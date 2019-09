Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha parlato del confronto a suo dire "impari" tra gli azzurri e la Juventus: "Serie A noiosa? Vale per tutti. Tutti i tifosi, tranne quelli della Juve, vorrebbe vedere qualcosa di diverso. La speranza è che non vinca la Juventus, ma chiaramente saranno sempre loro i favoriti. Puoi fare il massimo possibile, andare anche oltre, ma i favoriti per disponibilità saranno sempre loro. Icardi? Secondo me lottare o non lottare dipende dal gioco, non da un singolo. Due anni fa meritavamo il titolo, l'unica strada è il gioco per sorpassare chi sarà sicuramente più forte di noi come giocatori perché ha molti più soldi di tutte le altre".