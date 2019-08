Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss e grande tifoso del Napoli, ha parlato della scelta di assegnare il big match degli azzurri contro la Juventus all'arbitro Orsato e non solo: "Icardi, Milik e Llorente? Cinque minuti fa ho ricevuto un messaggio da un amico, mi ha scritto su Instagram di Icardi: ‘Ho appena finito di montare l’impianto elettrico a casa di Icardi, entro domenica sarà ufficiale’. Elmas titolare a Torino? Sarebbe un gesto di straordinaria fiducia da parte di Ancelotti. Orsato per Juventus-Napoli? Designazione provocatoria, non ha mai avuto nessun rimbrotto come Massa: riabilitatelo quando volete, ma mandarlo ad arbitrare allo Stadium mi sembra una provocazione nei confronti del Napoli".