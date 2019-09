Mattia Del Favero, portiere della Juventus attualmente in prestito al Piacenza, ha parlato tra presente e futuro ai microfoni di Zona Calcio Piacenza, come riportato da Libertà.it: "E’ ovvio, il mio sogno è vincere la Champions League con la Juventus. Se si sogna, bisogna farlo al massimo livello. Ora però penso solo al Piacenza perché indossare questa maglia è stupendo e ora il nostro obiettivo deve essere quello di riempire nuovamente l’intero stadio come avvenuto lo scorso anno. Alla Juventus mi allenavo con mostri sacri del mio ruolo. Anche Pinsoglio, che ovviamente vive nell’ombra che un ruolo da terzo portiere comporta, è eccezionale. A Piacenza invece ho trovato un grande preparatore come Max Ferrari: la cosa che più amo del suo lavoro è la grande apertura al dialogo".