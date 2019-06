Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Mattia Del Favero, portiere della Juventus Under 23, ha ricevuto un'offerta di prestito dall'Apollon Limassol, club cipriota che nella prossima stagione giocherà i preliminari di Europa League. Offerta di prestito secco, con la Juventus disposta ad accettare perché considera formativa un'esperienza all'estero per il ragazzo. Il portiere sta valutando l'offerta con il suo entourage. Il classe '98 ha giocato 23 partite in Serie C nella stagione appena conclusa ed il suo contratto con il club bianconero scade nel 2020. La Juve dovrebbe quindi prima rinnovare e poi cedere il calciatore in prestito.