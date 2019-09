Vicente Del Bosque, ex allenatore del Real Madrid, ha parlato proprio dei Blancos ai microfoni di Marca: "Bale? Forse il comportamento del giocatore non era adeguato. Nessuno ha mai pensato che Bale fosse cattivo ma solo che non si adattava a Madrid. In pochi hanno negato le sue qualità. Adesso penso che darà al Real Madrid delle prestazioni molto buone perché è un ottimo giocatore. Modric, Kroos, Marcelo e Cristiano Ronaldo sono stati fondamentali negli ultimi anni del Real Madrid. Il Real Madrid pensava che l’addio di Ronaldo fosse già ammortizzato e, invece, tutti si sono resi conto che qualcosa è cambiato dopo che ha lasciato la camiseta blanca".