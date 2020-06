"Più che sufficiente". Così il nostro direttore editoriale Marcello Chirico ha giudicato la prestazione di Bernardeschi contro il Bologna ( QUI il commento della gara). Un lampo in mezzo a tanta nebbia che da tempo offuscava la testa del giocatore:: in tanti prima della partita hanno criticato la scelta di dell'allenatore, poi sono bastati due tocchi del giocatore per smentire gli scettici. Quella di ieri è stata una delle migliori partite da quando è alla Juve insieme a quella dell'anno scorso contro l'Atletico Madrid.- Assist di tacco a Dybala e il gol sfiorato colpendo il palo con un tiro a giro deviato da Skorupski. Berna c'è. Mente sgombra e voglia di dimostrare che sì, questo giocatore è da Juve., ma che fino a qualche giorno fa non era mai ancora riuscito a esprimere del tutto.- Un anno fa, appena arrivato, Sarri aveva detto che il suo ruolo ideale sarebbe stato mezz'ala. Una rivoluzione rispetto a dove l'avevamo visto giocare prima alla Fiorentina e poi con Allegri. Ma si sa, l'allenatore bianconero sperimenta e prova nuove soluzioni. Non benissimo questa però, perché, l'altro ruolo in cui l'ha schierato Sarri perché: "In questo momento non ho alternative". Berna ce la mette tutta ma le prestazioni sono negative. Cambieranno.- Costanza e convinzione, anche da parte della società che nonostante le tante richieste arrivate anche nell'ultimo anno ha voluto sempre aspettare la rinascita di Bernardeschi. Ci credevano, ci credono: a gennaio il Milan stava provando a mettere in piedi uno scambio con Paquetà poi è stato annullato tutto.Sia da titolare che a gara in corso, perché nonostante mesi bui Federico non ha perso fantasia e brillantezza che possono fare la differenza in partite difficili da sbloccare. Un guizzo, come quel tacco per Dybala. Lampi di Bernardeschi, che ora vede la luce in fondo al tunnel.