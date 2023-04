Pocetta agente di Defrel, ai microfoni di SassuoloNews.net ha parlato del giocatore del Sassuolo dopo il gol contro la Juve. Le sue parole:"Sono davvero contento per Gregoire, si tratta di un traguardo importante con il Sassuolo, la società che lo ha accolto, lo ha fatto crescere e lo ha ripreso. È stato un gol bellissimo che racchiude un po’ quelle che sono le qualità di Greg, che ha una caratura tecnica superiore alla media. È un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere perché polivalente e veramente sono molto felice per questo suo traguardo e soprattutto per la partita che il Sassuolo ha vinto contro una squadra importante".