Definito il futuro di Sarri: dove allenerà

Maurizio Sarri è a un passo dal tornare sulla panchina della Lazio. A rivelarlo è il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che già ieri aveva anticipato in esclusiva la trattativa in corso tra l’allenatore toscano e il club biancoceleste. Il ritorno dell’ex tecnico di Juventus, Napoli e Chelsea sembra ormai imminente, con un accordo biennale già impostato, più un’opzione per una terza stagione.Il processo per la definizione dell’intesa è in fase avanzata: le parti stanno lavorando per chiudere gli ultimi dettagli e arrivare alla firma nei prossimi giorni. Sarri, che ha già guidato la Lazio dal 2021 al 2024, è pronto a riprendere le redini della squadra con l’obiettivo di rilanciarla dopo un'annata altalenante. Il suo ritorno rappresenterebbe una scelta di continuità tecnica e di rilancio per un progetto che aveva mostrato buoni segnali proprio sotto la sua gestione.

Secondo Fabrizio Romano, il club capitolino è fiducioso di poter ufficializzare l'accordo a breve. Sarri, noto per il suo calcio offensivo e organizzato, avrebbe già dato il suo assenso, pronto a tornare a Formello per iniziare una nuova fase con la Lazio.