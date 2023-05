. Nel mirino della Procura Federale, grazie alla corposa documentazione inviata dai pm di Torino, sono finite le due manovre stipendi e tante figure. Da Agnelli e Paratici a Nedved, da Cherubini, Manna, Morganti e Braghin a Paratici e Gabasio, molti i nomi presenti, ma... come scrive Tuttosport, "stupisce come non compaia invece il nome di Maurizio, all’epoca segretario del club, che - ascoltato dalla Procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta Prisma - aveva confessato di custodire le side letter non depositate in Lega e aveva accusato anche Beppe, coinvoto nella recompra di Mandragora dall’Udinese".