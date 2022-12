Claudio Lotito e un successo in extremis. Il governo presenterà in commissione Bilancio della Camera il cosiddetto emendamento “salva-Calcio”. Come sottolinea Il Fatto Quotidiano, così i club di Serie A in difficoltà economiche potranno accedere alla rateizzazione delle tasse sospese su 5 anni. Un gran risultato per il presidente della Lazio e una sconfitta per i ministri Andrea Abodi (Sport) e Giancarlo Giorgetti (Economia) se non dovesse passare lo stesso sconto anche per le altre aziende, si legge. Il decreto prevede che le società di calcio indebitate potranno pagare tutto in comode rate nei prossimi 5 anni, senza penalizzazioni in classifica o sanzioni penali, ma con una mora del 3%. Esattamente ciò che voleva Lotito.Ecco la classifica dei club di Serie A più indebitati:Inter – 50 milioni di euroLazio – 40 milioni di euroRoma – 38 milioni di euroJuventus – 30 milioni di euroNapoli – 25 milioni di euroFiorentina – 15 milioni di euroMilan – 10 milioni di euro