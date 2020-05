4









Il Decreto rilancio emanato dal Premier Giuseppe Conte tocca anche il calcio, non solo con misure fatte apposta per l'intero movimento, ma anche con gli sgravi fiscali che coinvolgono le aziende. Tra questi, vi è anche quello dell'Irap, che verrebbe scontato alle imprese che hanno un volume di ricavi inferiore a 250 milioni di euro (​un chiaro riferimento all’art. 85, comma 1, lett. a ed b del Tuir). Come riporta Calcio&Finanza, ci sono due sole squadre in Serie A che sono quindi escluse da qualsiasi sconto sull'Irap: Juventus e Inter, infatti, nel '18-'19 hanno fatto registrare ricavi pari rispettivamente a ​464,3 e 373,2 milioni - al netto delle plusvalenze. Considerato che quest'ultime dovrebbero essere escluse nel decreto, la Juve resta comunque oltre la soglia e non beneficerà di nessuna agevolazione.



IRAP - La tassa regionale sulla produttività, come detto, riguarda anche il calcio, che ogni anno fa i conti con questa voce di spesa. ​Secondo quanto riportato dal Report Calcio della Figc del 2016, il calcio professionistico ​ha versato 62,8 milioni di Irap, pari allo 0,276% della cifra versata in Italia, di cui 54,7 milioni solo dalla Serie A. La Juventus, nel dettaglio, ha fatto registrare 11,7 milioni come valore dell'imposta nell'ultimo bilancio.