Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha commentato con una nota il Decreto Rilancio promosso dal governo: "Un passaggio fondamentale per tutto il calcio italiano. Con l’adozione di questi importanti provvedimenti, per i quali ringrazio il premier Conte, l’intero Esecutivo e in particolare i ministri Spadafora e Gualtieri, possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia. Come tutti gli altri settori produttivi e occupazioni del nostro Paese. Il calcio italiano sta pagando un costo altissimo a causa del Coronavirus, ma grazie al lavoro svolto di concerto con le istituzioni, confidando in una graduale ripresa, stiamo gettando le basi per impedire che diventi un’emorragia insanabile”.