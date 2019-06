In casa Juventus, e non soltanto, non si parla d'altro che di mercato, in vista del via ufficiale alle trattative per i club di Serie A in programma per domani, lunedì 1 luglio. I bianconeri hanno due acquisti da chiudere, a un passo dall'ufficialità: quello di Matthijs de Ligt dall'Ajax e quello di Adrien Rabiot dal Paris Saint-Germain. E l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Decreto De Ligt", in riferimento a come il Decreto Crescita possa favorire le operazioni in entrata della Juventus. Dalla Spagna sia As che Marca si concentrano sulla finale dell'Europeo Under 21 in programma questa sera tra la Nazionale iberica e la Germania. El Mundo Deportivo, invece, si concentra sul possibile e clamoroso ritorno di Neymar al Barcellona.



