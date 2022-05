Pogba più semplice di Milinkovic Savic. E la Juve ha scelto: il colpo è il Polpo, poco da fare. Poco da fare soprattutto per Milinkovic. Il serbo, in scadenza nel 2024, non rinnoverà con la Lazio, vorrebbe compiere il salto di qualità nella propria carriera andando a Torino e avrebbe in mente soltanto questa prospettiva. Per il Corriere dello Sport, l’ostacolo principale, però, per concretizzare questa volontà è il prezzo: Lotito non ha intenzione di svendere il suo gioiello, peraltro inseguito da mezza Europa.



IL GIRO D'EUROPA - Per il quotidiano, gli uomini mercato della Juve hanno già fatto il massimo sforzo possibile in tema di ingaggio su Pogba. E a Rafaela Pimenta, l'avvocato che ha preso in mano l'impero di Mino Raiola, è arrivata una proposta su un contratto triennale, così da sfruttare i benefici del Decreto Crescita, a 7.5 milioni più bonus a stagione. Nelle intenzioni della società bianconera, Paul sarebbe il nuovo faro del centrocampo di Allegri e costituirebbe pure la prima mossa del rilancio dopo la deludente stagione. Adesso? Pogba si è preso un margine di tempo per ragionare.