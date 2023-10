Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha chiarito alcuni aspetti in merito al, a cui si dovrebbe dire addio in base alla stretta varata dalsugli sconti fiscali per i lavoratori che arrivano dall'estero.- "C'è un aspetto un po' confuso e che sarà chiarito dalle solite circolari interpretative, ma il senso dovrebbe essere che per chi ha già maturato i requisiti, quello resta valido per gli anni successivi (è il caso per esempio di Romelu Lukaku, che prima di passare alla Roma aveva già giocato in Italia all'Inter, ndr.). Viceversa, coloro che sono stati acquistati o verranno acquistati a gennaio non potranno goderne, quelli che sono stati acquistati in estate, dopo il 30 giugno 2023, tecnicamente non potranno fruirne, anche se il contratto è stato fatto prima di questa manovra perché devono maturare le condizioni dei requisiti per poterne beneficiare. Devono essere in Italia per più di sei mesi e un giorno. E visto che sono stati acquistati a giugno non sarà possibile usufruirne. Come valutare il Decreto Crescita? Doveva aiutare i club ad acquistare i campioni, spezzando il carico fiscale che gravava sui club. Ma viste le difficoltà congenite del nostro calcio e la pandemia, è stato solo un incentivo per acquistare stranieri, anche a parità di qualità dei giocatori italiani. Per questo ha creato più storture che benefici. Alla fine l'effetto comunque è stato positivo, ma visto l'uso fatto negli ultimi tempi ha tradito il suo significato originale".