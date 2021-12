Il quotidiano Tuttosport ha riferito che la commissione Bilancio del Senato ha bocciato l’emendamento, proposto nell'ambito del, che intende abolire l’agevolazione fiscale sugli ingaggi dei calciatori residenti all'estero che vengono a giocare in Italia per almeno due anni. La modifica era sostenuta, tra gli altri, anche dall'Assocalciatori: secondo l'Aic, infatti, l'agevolazione non sarebbe stata utilizzata solo per calciatori di caratura internazionale (la Juventus, per esempio, ha portato in Italia), ma anche per giovani della Primavera, a svantaggio di calciatori che non potevano godere di questi sgravi.L'ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, aveva definito l’emendamento come "miope e controproducente. Si potrebbe rivedere il regime fiscale per renderlo applicabile solo a Serie A e Serie B", aveva rilanciato.Ed è proprio lì che si potrebbe arrivare a breve: prevedere lo sconto fiscale solo per i top player in grado di far crescere i ricavi del calcio italiano.