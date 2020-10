5









Un colpo a zero. Ecco cos'è mancato all'ultimo mercato della Juventus, che in vista del 2021 ha deciso di muoversi con discreto anticipo. Segno dei tempi, ma anche della più classica tradizione bianconera: solo un anno fa, a Torino arrivavano Ramsey e Rabiot con contratti scaduti e per questo rimpinguati alla voce ingaggio; quest'estate, tanti prestiti ma pochi e concreti tentativi di portare a casa un colpo senza badare alla voce cartellino. Con il decreto Crescita, pescare all'estero non sarà più così proibitivo.



ALABA - E come racconta Calciomercato.com, il nome resta proprio quello di David Alaba. Il jolly austriaco classe 1992 è infatti in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e da gennaio potrà accasarsi a zero, con i bavaresi che non hanno intenzione di rinnovare l'accordo. L'obiettivo è quello di pesare il meno possibile sul bilancio, evitando di spendere soldi per quanto concerne i cartellini. Per Pirlo sarebbe perfetto: può giocare nella difesa a 3, può fare il terzino, può stare pure in mezzo. Un altro fattore colora di bianconero il suo inverno: l'agente Pini Zahavi è inoltre in ottimi rapporti con la Juventus. Se opterà per il cambio d'aria, Torino può essere il posto giusto.