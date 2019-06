Il Decreto Crescita già uscito in Gazzetta ufficiale e attualmente in fase di conversione parlamentare può far risparmiare alla Juventus ben 9 milioni di euro complessivi sugli ingaggi di Rabiot, Ramsey e De Ligt. L'articolo 5 del decreto varato dal Governo, infatti, permette ai club di accedere ad alcuni sgravi fiscali per i calciatori che si trasferiscono in Italia. L'articolo cinque è stato ampliato rispetto alla versione precedente e permette di accedere a tali sgravi anche a persone che spostano la residenza in Italia per la prima volta e che restano nel nostro paese per almeno due anni. La Juve può approfittarne risparmiando sull'ingaggio dei calciatori che possono arrivare dall'estero.