La circolare emanata ieri dall’Agenzia delle Entrate sta facendo preoccupare i club di Serie A. Il tema del chiarimento l’applicazione del regime fiscale del Decreto Legislativo del 14 settembre per i lavoratori stranieri rimpatriati in Italia, esteso dal Decreto Crescita dell’aprile 2019 anche agli sportivi professionisti. Agevolazioni fiscali che permettono di abbattere la tassazione degli ingaggi dei calciatori dal 45% al 25% a determinate condizioni, che però potrebbero smettere di usufruirne. In sostanza, la circolare affermare che manca il decreto attuativo che il Governo avrebbe dovuto emanare per rendere il tutto operativo.



IL CHIARIMENTO – In videochiamata dagli studi di Sky Sport, il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha fatto chiarezza sull’accaduto. La premessa è la seguente: chi usufruisce degli sgravi fiscale del Decreto Crescita, deve versare lo 0,5% di un ingaggio lordo per sovvenzionare le attività dedicate ai giovani. Ecco, il decreto attuativo non era stato ancora emanato in quanto non fosse ancora chiaro come versare questi soldi, dunque l’Agenzia delle Entrate ha bloccato il decreto. Cosa rischiano le società? In teoria, dovrebbero restituire il denaro derivante dal beneficio, nel caso in cui il decreto attuativo non dovesse diventare legge.