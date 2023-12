La proroga delera tanto agognata dai club di Serie A in vista del mercato invernale. Avrebbe permesso di risparmiare sugli ingaggi dei calciatori provenienti dall'estero, ma non si farà. In Parlamento proprio per la proroga del Decreto Crescita sarebbe scoppiata una bagarre che ha portato alla decisione definitiva di non prolungare il Decreto Crescita. A dare la notizia è Sportface.