Dagli studi di Sky Sport, il giornalista Luca Marchetti ha approfondito l’analisi sul Decreto Crescita, usufruito dall’estate del 2019 dallo sport italiano per investire su giocatori all’estero, avvantaggiati da sgravi fiscali costruiti ad hoc. Il tutto attualmente bloccato dall’Agenzia delle Entrate per la mancanza di un decreto attuativo perso per strada. In questo periodo, ad avvantaggiarsi realmente sono stati i giocatori stessi. Perché se da una parte l’abbattimento della tassazione permette ai club di risparmiare sul monte ingaggi, dall’altra permette loro di essere più competitivi sul mercato, per offrire uno stipendio netto maggiore al diretto interessato facendo leva sul un lordo minore grazie al Decreto Crescita. Così, alla fine, a guadagnarci è il giocatore.