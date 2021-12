Il Consiglio dei ministri ha approvato ilche introduce divieti e restrizioni per il Capodanno e nuove regole per il green pass. Le misure toccano anche gli eventi sportivi: la decisione è quella di mantenere al 75% la capienza negli stadi e di obbligare i tifosi a indossare una. Scongiurata, dunque, l'ipotesi del tampone anche per vaccinati prima di recarsi allo stadio. L'obbligo di mascherina Ffp2 si aggiunge al divieto di consumare cibi e bevande in cinema, teatri e per eventi sportivi, ma solo al chiuso. Negli stadi si potrà dunque bere e mangiare.