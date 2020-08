È tema di stretta attualità quello che riguarda la riapertura degli stadi, ovvero se è sicuro o meno consentire l’accesso al pubblico anche in maniera ridotta. Il governo ha trovato l’accordo sul testo del nuovo decreto agosto, che domani sarà al vaglio del Consiglio dei Ministri. Tra gli argomenti anche il tema stadi: è stato ribadito quanto è in vigore tuttora, ovvero no alla riapertura degli impianti, che restano chiusi. Gli ostacoli maggiori sono due, far restare tutti gli spettatori al loro posti, seduti sul proprio seggiolino, e individuare gli eventuali positivi tracciandone i contatti.