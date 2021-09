La Juventus rispetto a tre anni fa si è notevolmente ridimensionata, non tanto o non solo come vittorie sul campo, ma anche come capacità economica per agire sul mercato. Basta fare un raffronto come quello operato oggi dalla Gazzetta dello Sport, su quanto speso dalla Juve per gli acquisti nell'estate 2018 e quanto quest'estate.Oggi sono stati presti Kean, Ihattaren, Kaio Jorge e Locatelli, oltre al rinnovamento del prestito di Morata: spesa complessiva,Tre anni fa, invece, la Juve spese benper Ronaldoo, Bonucci, Cancelo, Emre Can, Perin e Favilli. Nel 2019 invece furonoDe Ligt, Ramsey, Rabiot, Buffon, Danilo, Pellegrini, Romero e Demiral. Infine idell'anno scorso, per Chiesa, McKennie, Arthur, Morata e Mandragora. E adesso, solo 20.