11









In questi giorni si sta delineando uno scenario nel quale Cristiano Ronaldo è in declino perché non riesce più a essere decisivo nelle partite che contano, dunque si è acceso il vortice delle voci su un suo possibile addio alla Juventus a fine stagione. Sotto i riflettori, in particolare, la suggestione del ritorno al Real Madrid, alimentata dalle parole sfuggite a Zinedine Zidane ("Sì dai, può essere...")



DATI PAZZESCHI - Intanto però, quando parliamo di "CR7 da cedere" dobbiamo anche essere consapevoli della sua media gol in Serie A: da quando è alla Juve, continua ad aumentare! Nella sua prima annata in bianconero 21 reti in 31 presenze (un gol ogni 128 minuti), la scorsa stagione è aumentato a 31 reti in 33 presenze (un gol ogni 94 minuti), mentre quest'anno finora sono addirittura 23 reti in 23 presenze: un gol a partita! Certo, si parla di campionato e non di Champions League, dove lui è mancato clamorosamente nella partita fatale col Porto. Ma queste cifre ci ricordano che non sta vivendo un assoluto calo delle performance alla faccia dei suoi 36 anni di età.



FANTASMA ZIZOU - Concentriamoci ora su Zidane. Oltre a essere stato sibillino sull'ipotesi Ronaldo al Real, recentemente lo è stato anche sulla propria permanenza sulla panchina madridista, quando ha detto di non sapere se Hazard tornerà dall'infortunio con lui allenatore oppure no. E dal match di stasera contro l'Atalanta, ritorno degli ottavi di Champions, potrebbe passare una parte della sua permanenza. Lo fa notare Calciomercato.com, che aggiunge come, in caso di seconda separazione tra Zidane e il Real, l'allenatore francese sarebbe lo spettro più incombente sulla posizione di Andrea Pirlo alla Juventus.



ASPETTIAMOCI DI TUTTO - Insomma, dalla prospettiva di un Ronaldo che torna dal suo ex presidente Florentino Perez a quella di uno Zidane che la prossima stagione venga a sostituire Pirlo, con CR7 che si ricongiungerebbe così al mister delle tre Champions consecutive, il passo può esser molto breve. Il futuro passa dal filo sottile dei prossimi tre mesi.