Deciso il futuro di Salah: 'Vicina la chiusura'

AFP via Getty Images

Mohamedè sempre più vicino a prolungare la sua avventura con il Liverpool. Secondo le ultime indiscrezioni a cura di Fabrizio Romano, l’accordo tra il club e l’attaccante egiziano è ormai alle fasi finali, con il closing dell’operazione atteso a breve. La dirigenza dei Reds si mostra ottimista e fiduciosa di poter ufficializzare presto il rinnovo, blindando così una delle sue stelle più luminose.Anche per Virgil van Dijk arrivano segnali positivi: il difensore olandese ha confermato recentemente che i colloqui per il suo prolungamento stanno procedendo bene, e si respira un clima di fiducia attorno alla trattativa.

Salah, arrivato nel 2017, è diventato uno dei simboli del Liverpool targato Klopp, contribuendo in maniera determinante alle vittorie in Champions League, Premier League e altre competizioni. La sua permanenza rappresenterebbe un segnale forte da parte del club, intenzionato a costruire il futuro mantenendo una solida base di campioni.L’attesa per l’annuncio ufficiale potrebbe durare ancora pochi giorni, ma tutto lascia presagire che Salah e il Liverpool continueranno insieme, nel segno della continuità e dell’ambizione. Un rinnovo che sarebbe accolto con entusiasmo dai tifosi di Anfield e che confermerebbe la volontà del club di restare competitivo ai massimi livelli.