Anche il futuro diè stato definito, in attesa dell'ufficialità. L'attaccante inglese, classe 1997, di proprietà del Manchester United e nelle scorse settimane accostato sia allache al, ha ormai scelto la sua prossima squadra.Come riferito da Fabrizio Romano, è ormai tutto definito per il passaggio di Rashford all'Aston Villa. L'attaccante si trasferisce in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni, con il club di Birmingham che pagherà il 70% dell'ingaggio del calciatore che, in caso di effettivo riscatto, si legherà ai Villans fino al 2028.