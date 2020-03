Paulo Dybala è tornato a brillare. La Joya è tornata sui livelli di qualche anno fa grazie a giocate da fuoriclasse, ritrovando costanza nelle partite e all’interno delle stesse. L’arma del reparto offensivo delle Juventus che, giustamente, vuole blindare, ma con una certa fretta. Come riporta Tuttosport, le strade sono due: con un contratto in scadenza nel 2022, o il 10 bianconero rinnova entro la fine dell’anno, oppure in estate verrà ceduto. I discorsi contrattuali sono iniziati e la trattativa è ben impostata, con l’idea di rinnovo fino al 2025 e un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione. Però, se l’accordo dovesse saltare, il club lo potrebbe mettere sul mercato per riscuotere una grossa plusvalenza.