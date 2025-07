Deciso il futuro di De Cuyper: ecco dove giocherà l'esterno seguito dalla Juventus

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Dove giocherà De Cuyper

Il futuro disi è ormai deciso. L'esterno di proprietà del Club Brugge, seguito da diversi club di Serie A, tra cui la, ha ormai scelto quale sarà la sua prossima destinazione e di conseguenza in quale squadra giocherà nella prossima stagione sportiva.L'esterno belga, al quale la Juve aveva pensato come potenziale sostituto di Andrea Cambiaso, qualora il laterale bianconero si fosse effettivamente trasferito al Manchester City, lascerà sicuramente il Belgio per intraprendere una nuova avventura.

Nella prossima stagione, De Cuyper vestirà la maglia del Brighton in Premier League, come riferito da Fabrizio Romano. Sulle tracce del giocatore, oltre alla Juve, c'erano anche Milan e Roma ma nessuna delle formazioni nostrane ha mai seriamente affondato il colpo.