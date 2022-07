Se Angel, a breve, diventerà un calciatore della, una buona parte del merito è anche della moglie,. Certo, il club bianconero ha lavorato per accontentare le richieste del Fideo, certo è stato essenziale il pressing di Massimiliano, che ha voluto l’argentino a tutti i costi. La scelta definitiva, però, è passata dalla famiglia e dalla moglie, che per un anno soggiorneranno a Torino.Proprio dai social di Jorgelina Cardoso sono arrivati i primi, importanti, “indizi social”, ovvero i like messi alla pagina Instagram ufficiale dellae ad altre diverse pagine fan.; una è recente ed è arrivata dopo il mancato rinnovo con il: “Trentaquattro anni non sono niente se il tuo calcio dice che sei ancora giovane, ma i dirigenti ti hanno detto addio. Un’altra squadra beneficerà dei tuoi servizio come meriti e trierà fuori il meglio di te. Partiamo in pace sapendo che le persone ti vogliono bene e che la maggior parte di loro rimpiange la tua partenza dal club. Ringrazio tante persone che ci hanno trattato bene e fatto sentire a casa. Molto felice, le persone che ho incontrato in questo posto sono state davvero meravigliose”. La più celebre, però, è quella contro: “Orribile. Manchester è terribile. Abbiamo litigato io e Angel. Vivevamo a Madrid, lui giocava nella migliore squadra del mondo, il Real. Il clima lì è perfetto, il cibo anche, ma all'improvviso venne fuori questa offerta del Manchester”.