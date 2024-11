Esordio per Dorotea Del Piero con la Juventus femminile under 17

Dopo il grande annuncio di qualche settimana fa, è arrivato anche il debutto con la maglia dellaGiornata speciale per l'ex capitano bianconero.Per Dorotea Del Piero c'è stato l'esordio con la Juventus femminile under 17, che gioca nel campionato maschile under 15. Esordio fortunato visto che le giovani bianconere hanno ottenuto una vittoria netta contro il San Giorgio con il risultato di 3-0.