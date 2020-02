Ryan Gravenberch è uno degli ultimi nomi inseriti nel database di Fabio Paratici per il futuro. Classe 2002 dell'Ajax, gli scout bianconeri hanno iniziato a seguire da vicino questo talentino olandese che ieri ha fatto il suo debutto assoluto in Europa nella sconfitta del Lancieri contro il Getafe. Centrocampista centrale, finora ha totalizzato 11 partite e 3 gol in prima squadra in questa stagione, la prima tra i grandi. Impatto pazzesco e zero pressione per questo ragazzo dal futuro assicurato che la Juve sta seguendo con molto interesse.